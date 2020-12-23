«Тигрес» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Состоялся финальный поединок Лиги чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканский «Тигрес» и американский «Лос-Анджелес». Победу в поединке отпраздновали мексиканцы со счетом 2:1.

Первый тайм встречи завершился без голов. В начале второй половины Диего Росси вывел калифорнийскую команду вперед. Однако спустя 11 минут Уго Айала восстановил статус-кво. Решающий мяч на 84-й минуте забил известный французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк.

Таким образом, «Тигрес» выступит на клубном чемпионате мира. Турнир состоится в феврале 2021-го года.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал

«Тигрес» (Мексика) - «Лос-Анджелес» (США) - 2:1 (0:0)

Голы: Росси, 61 (0:1). Айала, 72 (1:1). Жиньяк, 84 (2:1).