«Тигрес» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

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23 Декабря 2020, 08:59,
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Состоялся финальный поединок Лиги чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканский «Тигрес» и американский «Лос-Анджелес». Победу в поединке отпраздновали мексиканцы со счетом 2:1.
Первый тайм встречи завершился без голов. В начале второй половины Диего Росси вывел калифорнийскую команду вперед. Однако спустя 11 минут Уго Айала восстановил статус-кво. Решающий мяч на 84-й минуте забил известный французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк.
Таким образом, «Тигрес» выступит на клубном чемпионате мира. Турнир состоится в феврале 2021-го года.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал
«Тигрес» (Мексика) - «Лос-Анджелес» (США) - 2:1 (0:0)
Голы: Росси, 61 (0:1). Айала, 72 (1:1). Жиньяк, 84 (2:1).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тигрес, Лос-Анджелес