Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тигрес» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

23 Декабря 2020, 08:59,


Состоялся финальный поединок Лиги чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканский «Тигрес» и американский «Лос-Анджелес». Победу в поединке отпраздновали мексиканцы со счетом 2:1.

Первый тайм встречи завершился без голов. В начале второй половины Диего Росси вывел калифорнийскую команду вперед. Однако спустя 11 минут Уго Айала восстановил статус-кво. Решающий мяч на 84-й минуте забил известный французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк.

Таким образом, «Тигрес» выступит на клубном чемпионате мира. Турнир состоится в феврале 2021-го года.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Финал

«Тигрес» (Мексика) - «Лос-Анджелес» (США) - 2:1 (0:0)

Голы: Росси, 61 (0:1). Айала, 72 (1:1). Жиньяк, 84 (2:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тигрес, Лос-Анджелес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола