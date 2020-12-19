Буффон: «Думаю об ошибке в матче с «Манчестер Юнайтед» по три-четыре раза в неделю»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился воспоминаниями об ошибке, которую он совершил в 2019 году в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В том сезоне итальянец выступал за «ПСЖ».

«Я думаю об этой ошибке три или четыре раза в неделю. Я виню себя в этом голе, человек с моим опытом не должен совершать такие ошибки. В тот вечер я был не тем Джанулуиджи, которого люди привыкли видеть. Я был недостаточно сконцентрирован и неправильно подошёл к игре», - цитирует Буффона L'Equipe.

42-летний голкипер провёл за «ПСЖ» лишь один сезон, в которым он сыграл двадцать пять матчей и пропустил двадцать пять голов.