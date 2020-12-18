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Вандерсон оценил дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов

18 Декабря 2020, 12:56,

Евро-Футбол.Ру

Хавбек «Краснодара» Вандерсон оценил дебют «быков» в групповом раунде Лиге чемпионов.

«Для дебюта очень хороший результат. На протяжении первой половины турнира не все лидеры были в строю. Но когда все вернулись, мы показали, на что способны. Если бы с самого начала все были здоровы, история могла сложиться иначе», - передает слова футболиста пресс-служба краснодарского коллектива.

Напомним, что «Краснодар» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на третьем месте в квартете Е. Подопечные Мурада Мусаева набрали пять очков, опередив французский «Ренн».

«Быки» вышли в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с загребским «Динамо». Первый матч противостояния пройдет 18-го февраля в Краснодаре, а ответный - 25-го февраля в Загребе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Вандерсон
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