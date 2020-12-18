Клопп и Флик набрали одинаковое количество баллов в голосовании на приз лучшему тренеру года

ФИФА признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером 2020 года.

Стоит отметить, что немецкий специалист набрал 24 балла, столько же набрал и главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Согласно регламенту, при равном количестве баллов победителем становится тот тренер, за которого проголосовало больше тренеров сборных.

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в свою очередь набрал одиннадцать баллов.

Эта награда стала второй к ряду для Юргена Клоппа. В прошлом сезоне он выиграл английскую Премьер-лигу и стал победителем клубного чемпионата мира.

«Ливерпуль» Клоппа лидирует в чемпионате и в нынешнем сезоне.