Клопп и Флик набрали одинаковое количество баллов в голосовании на приз лучшему тренеру года

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18 Декабря 2020, 00:38,
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ФИФА признала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером 2020 года.
Стоит отметить, что немецкий специалист набрал 24 балла, столько же набрал и главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Согласно регламенту, при равном количестве баллов победителем становится тот тренер, за которого проголосовало больше тренеров сборных.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в свою очередь набрал одиннадцать баллов.
Эта награда стала второй к ряду для Юргена Клоппа. В прошлом сезоне он выиграл английскую Премьер-лигу и стал победителем клубного чемпионата мира.
«Ливерпуль» Клоппа лидирует в чемпионате и в нынешнем сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик