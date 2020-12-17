Роналду голосовал за Левандовски при выборе лучшего игрока 2020 года, а Месси за Неймара

Стало известно, за кого голосовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и лидер «Барселоны» Лионель Месси при выборе лучшего футболиста 2020 года по версии ФИФА.

Роналду поставил на первое место нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, выигравшего награду, на второе – Лионеля Месси, а на третье – футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Месси же в свою очередь поставил на первое место Неймара, на второе – Мбаппе, а на третье Левандовского.

Сам же Левандовски поставил на первое место поставил на первое место Тьяго Алькантару, на второе – Неймара, а на третье – полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.