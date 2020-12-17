Левандовски – лучший футболист 2020 года

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17 Декабря 2020, 22:38,
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ФИФА объявила лучшего футболиста 2020 года.
Престижную награду получил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
Отметим, что нападающий сборной Польши выиграл в прошлом сезоне все возможные трофеи вместе с мюнхенской «Баварией», куда вошла и Лига чемпионов.
32-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Нынешний сезон Роберт начал не менее ударно, в семнадцати матчах он забил восемнадцать голов и отдал пять голевых передач.
Соглашение капитана сборной Польши с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Справедливо. (даже не верится))
не выиграй они лигу чемпионов , я бы сказал что кандидатура таки так себе , он даже не лучший нап ... но уж больно год дурной был