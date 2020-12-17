Левандовски – лучший футболист 2020 года

ФИФА объявила лучшего футболиста 2020 года.

Престижную награду получил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Отметим, что нападающий сборной Польши выиграл в прошлом сезоне все возможные трофеи вместе с мюнхенской «Баварией», куда вошла и Лига чемпионов.

32-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Нынешний сезон Роберт начал не менее ударно, в семнадцати матчах он забил восемнадцать голов и отдал пять голевых передач.

Соглашение капитана сборной Польши с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.