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Левандовски – лучший футболист 2020 года

17 Декабря 2020, 22:38,

Global Look Press

ФИФА объявила лучшего футболиста 2020 года.

Престижную награду получил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Отметим, что нападающий сборной Польши выиграл в прошлом сезоне все возможные трофеи вместе с мюнхенской «Баварией», куда вошла и Лига чемпионов.

32-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Нынешний сезон Роберт начал не менее ударно, в семнадцати матчах он забил восемнадцать голов и отдал пять голевых передач.

Соглашение капитана сборной Польши с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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Комментарии (4)
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0
CELTIC FROST
18 Декабря 2020, 00:39

Справедливо. (даже не верится))

1
ARTUR
17 Декабря 2020, 23:37

не выиграй они лигу чемпионов , я бы сказал что кандидатура таки так себе , он даже не лучший нап ... но уж больно год дурной был

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