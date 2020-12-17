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Бронз – лучшая футболистка 2020 года

17 Декабря 2020, 22:33,

Евро-Футбол.Ру

ФИФА объявила лучшую футболистку 2020 года.

Самую престижную награду получила футболистка «Манчестер Сити» Люси Бронз, выигравшая Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции в составе «Лиона» в прошлом сезоне.

«Я была удивлена. В прошлом сезоне мне удалось занять третье место. Вокруг меня огромное количество сильных футболисток, меня переполняет гордость. Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Хочу поблагодарить 2020 год за каждый момент, за то, что я живу здесь и сейчас, получаю эту награду. Буду помнить этот день всю жизнь. Я счастлива. Рада, что вернулась домой в «Манчестер Сити», это очень много значит для меня. Спасибо всем», - сказал Бронз на награждении.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Люси Бронз
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