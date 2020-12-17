Бронз – лучшая футболистка 2020 года

ФИФА объявила лучшую футболистку 2020 года.

Самую престижную награду получила футболистка «Манчестер Сити» Люси Бронз, выигравшая Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции в составе «Лиона» в прошлом сезоне.

«Я была удивлена. В прошлом сезоне мне удалось занять третье место. Вокруг меня огромное количество сильных футболисток, меня переполняет гордость. Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Хочу поблагодарить 2020 год за каждый момент, за то, что я живу здесь и сейчас, получаю эту награду. Буду помнить этот день всю жизнь. Я счастлива. Рада, что вернулась домой в «Манчестер Сити», это очень много значит для меня. Спасибо всем», - сказал Бронз на награждении.