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ФИФА объявила символическую сборную 2020 года

17 Декабря 2020, 22:08,

Global Look Press

ФИФА объявила символическую сборную 2020 года.

Команда выглядит следующим образом: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Серхио Рамос, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Кевин де Брёйне, Тьяго Алькантара, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду.

Попаданий в сборную 2020 года прокомментировал защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.

«Главное, что мы продолжаем играть в футбол, несмотря на пандемию. Очень приятно, что ФИФА вручает такие награды. Я рад, что у меня есть возможность продолжать выступать на высоком уровне, играя за мадридский «Реал» и сборную Испании», - сказал капитан испанского клуба на церемонии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Серхио Рамос, Символическая Сборная
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