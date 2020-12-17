ФИФА объявила символическую сборную 2020 года.

Команда выглядит следующим образом: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Серхио Рамос, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Кевин де Брёйне, Тьяго Алькантара, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду.

Попаданий в сборную 2020 года прокомментировал защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.

«Главное, что мы продолжаем играть в футбол, несмотря на пандемию. Очень приятно, что ФИФА вручает такие награды. Я рад, что у меня есть возможность продолжать выступать на высоком уровне, играя за мадридский «Реал» и сборную Испании», - сказал капитан испанского клуба на церемонии.