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Клопп – лучший тренер 2020 года

17 Декабря 2020, 21:42,

Global Look Press

ФИФА объявила лучшего тренера по итогам 2020 года.

Награду получил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, выигравший чемпионат мира среди клубов и английскую Премьер-лигу. Отметим, что немецкий специалист получил эту награду и в прошлом году.

«Я очень удивлён, хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне выиграть эту награду. Мои помощники должны получить её, без них я бы не выиграл ничего.

Победа в чемпионате Англии? Да, мы не мечтали об этой победе 30 лет, но все последние годы мои мысли были только об этом. Чемпионство значит очень многое, потому что этот трофей может стать самым ярким воспоминанием для некоторых болельщиков «Ливерпуля», - сказал Клопп на церемонии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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