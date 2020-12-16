​Это’О – о сборных всех времён от France Football: «Мы африканцы, нас не существует»

На этой неделе France Football представил три состава сборных всех времён. Среди 33 футболистов не оказалось ни одного африканского футболиста, хотя вполне реальные шансы имели Джордж Вера, Дидье Дрогба и Самюэль Это’О.

Последний из этого трио занял только шестое место в голосовании на позицию правого нападающего. На факт отсутствия представителей Африки в трёх сборных Это’О отреагировал так: «Мы африканцы, нас не существует». Слова экс-форварда «Барселоны» приводит на своих страницах Le Quotidien.

Добавим, что в своей карьере Самюэль Это’О успел поиграть и в России за «Анжи».