​Это’О – о сборных всех времён от France Football: «Мы африканцы, нас не существует»

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16 Декабря 2020, 20:42,
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На этой неделе France Football представил три состава сборных всех времён. Среди 33 футболистов не оказалось ни одного африканского футболиста, хотя вполне реальные шансы имели Джордж Вера, Дидье Дрогба и Самюэль Это’О.
Последний из этого трио занял только шестое место в голосовании на позицию правого нападающего. На факт отсутствия представителей Африки в трёх сборных Это’О отреагировал так: «Мы африканцы, нас не существует». Слова экс-форварда «Барселоны» приводит на своих страницах Le Quotidien.
Добавим, что в своей карьере Самюэль Это’О успел поиграть и в России за «Анжи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Самюэль Это'О