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Томассон: «Мне никогда не хватало смелости пересмотреть матч «Милан» - «Ливерпуль»

16 Декабря 2020, 19:33,

Global Look Press

Известный в прошлом датский футболист Йон-Даль Томассон поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2005 года между «Миланом» и «Ливерпулем». «Милан» Томассона уступил, ведя после первого тайма со счётом 3:0.

«Это самое худшее воспоминание за все мои годы в «Милане». Когда я забил послематчевый пенальти, то верил, что мы сможем победить, но через несколько минут всё стало ясно. Мы все были опустошены из-за этого поражения. Мне никогда не хватало смелости пересмотреть этот матч в записи, я этого не сделаю», - цитирует Томассона Tuttomercatoweb.

Томассон выступал за «Милан» с 2002 по 2005 годы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Милан, Йон Даль Томассон
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