Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование дополнительных замен в случае травм головы. Изменение вступит в силу с января 2021 года.

Отметим, что идея с дополнительными заменами появилась после того, как в футбольных кругах всё чаще стал подниматься вопрос зависимости появления деменции от травмы головы.

Помимо этого, международный совет футбольных ассоциаций продлил разрешение делать клубам пять замен в одном матче.

Напомним, что пять замен были разрешены в прошлом сезоне после паузы, связанной с пандемией коронавирусом. Это обусловлено тем, что клубы не имели нормальной подготовки, а значит вероятность получения травм резко возросла.