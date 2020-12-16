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Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование дополнительных замен в случае травм головы

16 Декабря 2020, 18:28,

Global Look Press

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил тестирование дополнительных замен в случае травм головы. Изменение вступит в силу с января 2021 года.

Отметим, что идея с дополнительными заменами появилась после того, как в футбольных кругах всё чаще стал подниматься вопрос зависимости появления деменции от травмы головы.

Помимо этого, международный совет футбольных ассоциаций продлил разрешение делать клубам пять замен в одном матче.

Напомним, что пять замен были разрешены в прошлом сезоне после паузы, связанной с пандемией коронавирусом. Это обусловлено тем, что клубы не имели нормальной подготовки, а значит вероятность получения травм резко возросла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: травмы
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