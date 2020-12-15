Леонардо: «С «Барселоной» будет нелегко, но в Лиге чемпионов иначе не бывает»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира парижский гранд встретится с каталонской «Барселоной».

«За последние несколько сезонов мы часто встречались с «Барселоной». У этого клуба отличные традиции. Противостоять «сине-гранатовым» будет нелегко, однако это такой турнир. Если вы хотите стать сильнейшим клубом Европы, вам придется играть с лучшими» - передает слова функционера пресс-служба УЕФА.

Первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16-го февраля, а ответная пройдет десятого марта.