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Леонардо: «С «Барселоной» будет нелегко, но в Лиге чемпионов иначе не бывает»

15 Декабря 2020, 10:11,

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира парижский гранд встретится с каталонской «Барселоной».

«За последние несколько сезонов мы часто встречались с «Барселоной». У этого клуба отличные традиции. Противостоять «сине-гранатовым» будет нелегко, однако это такой турнир. Если вы хотите стать сильнейшим клубом Европы, вам придется играть с лучшими» - передает слова функционера пресс-служба УЕФА.

Первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16-го февраля, а ответная пройдет десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Леонардо
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