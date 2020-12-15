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Чех: «Атлетико» - очень непростой жребий для «Челси»

15 Декабря 2020, 10:00,

Depositphotos

Голкипер лондонского «Челси» Петр Чех поделился мнением о жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «пенсионеры» встретятся с мадридским «Атлетико».

«Очень непростой жребий для нас. У соперника огромный опыт выступления в Лиге чемпионов. С «Атлетико» всегда тяжело играть. Мы уже играли с «матрасниками» раньше, и наши результаты против них были не такими успешными, как нам бы хотелось», - передает слова вратаря официальный сайт УЕФА.

Первый поединок состоится в Мадриде, 23-го февраля. Ответная встреча пройдет в Лондоне через три недели.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Петр Чех
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