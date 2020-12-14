Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Неймар обратился к Месси после жеребьёвки Лиги чемпионов

14 Декабря 2020, 22:47,

Global Look Press

В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Наиболее яркой стала пара «Барселона» - «ПСЖ». Несколько лет назад команды пересекались на этой же стадии и выдали триллер. «ПСЖ» победил дома со счётом 4:0, однако «Барселона» выиграла в ответном поединке с результатом 6:1 и прошла дальше. Нападающий Неймар тогда играл за каталонский клуб, но затем перешёл в парижский.

По мотивам прошедшей жеребьёвки Неймар опубликовал в Instagram совместную фотографию с Месси, сделанную на церемонии вручения «Золотого мяча».

«До скорой встречи, мой друг», - подписал фотографию Неймар.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
snk6565
14 Декабря 2020, 22:59

Вот повезло...все клоуны на одном манеже))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола