​Неймар обратился к Месси после жеребьёвки Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Наиболее яркой стала пара «Барселона» - «ПСЖ». Несколько лет назад команды пересекались на этой же стадии и выдали триллер. «ПСЖ» победил дома со счётом 4:0, однако «Барселона» выиграла в ответном поединке с результатом 6:1 и прошла дальше. Нападающий Неймар тогда играл за каталонский клуб, но затем перешёл в парижский.

По мотивам прошедшей жеребьёвки Неймар опубликовал в Instagram совместную фотографию с Месси, сделанную на церемонии вручения «Золотого мяча».

«До скорой встречи, мой друг», - подписал фотографию Неймар.