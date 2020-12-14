​Неймар обратился к Месси после жеребьёвки Лиги чемпионов

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14 Декабря 2020, 22:47,
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В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Наиболее яркой стала пара «Барселона» - «ПСЖ». Несколько лет назад команды пересекались на этой же стадии и выдали триллер. «ПСЖ» победил дома со счётом 4:0, однако «Барселона» выиграла в ответном поединке с результатом 6:1 и прошла дальше. Нападающий Неймар тогда играл за каталонский клуб, но затем перешёл в парижский.
По мотивам прошедшей жеребьёвки Неймар опубликовал в Instagram совместную фотографию с Месси, сделанную на церемонии вручения «Золотого мяча».
«До скорой встречи, мой друг», - подписал фотографию Неймар.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Неймар
Вот повезло...все клоуны на одном манеже))