​Яшин, Пеле, Марадона, Роналду и Месси – в символической сборной лучших игроков в истории

Авторитетный журнал France Football завершил составлять символическую сборную всех времён. Чтобы выявить лучших футболистов в истории на каждой позиции, было проведено голосование с участием 140 журналистов.

Итак, сборная всех времён по версии журнала выглядит так: Лев Яшин – Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини – Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Марадона – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдо.

Сложно представить, какие бы результаты смогла показывать такая команда, учитывая явный перекос в сторону атаки.

Добавим, что Лев Яшин является единственным в истории вратарём, которому удалось завоевать награду «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.