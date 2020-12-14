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​Яшин, Пеле, Марадона, Роналду и Месси – в символической сборной лучших игроков в истории

14 Декабря 2020, 20:46,

Global Look Press

Авторитетный журнал France Football завершил составлять символическую сборную всех времён. Чтобы выявить лучших футболистов в истории на каждой позиции, было проведено голосование с участием 140 журналистов.

Итак, сборная всех времён по версии журнала выглядит так: Лев Яшин – Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини – Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Марадона – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдо.

Сложно представить, какие бы результаты смогла показывать такая команда, учитывая явный перекос в сторону атаки.  

Добавим, что Лев Яшин является единственным в истории вратарём, которому удалось завоевать награду «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Марадона, Роналдо, Пеле, Хави Эрнандес, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус, Кафу, Лев Яшин
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Комментарии (4)
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0
Alex1972
14 Декабря 2020, 21:13

Вместо тупого эгоистичного бревна слева должен быть Рональдиньо... Здесь должны быть только кудесники....

0
Дэйн
14 Декабря 2020, 20:53

2 защитника в команде)))) При всем уважении к Кафу, но он тоже больше мастер подключений был, хотя и не ставлю ни в коем случае под сомнение его величие. Но как такая команда будет обирать мяч и защищаться?

0
Misha_diablo_football
14 Декабря 2020, 20:53

Огненная сборная мира получилась, Пеле Диего в полузащите )))))....

0
Алексей Антоненко
14 Декабря 2020, 20:56

в опорной зоне будут выгрызать :)

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