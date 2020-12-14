​Яшин, Пеле, Марадона, Роналду и Месси – в символической сборной лучших игроков в истории

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14 Декабря 2020, 20:46,
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Авторитетный журнал France Football завершил составлять символическую сборную всех времён. Чтобы выявить лучших футболистов в истории на каждой позиции, было проведено голосование с участием 140 журналистов.
Итак, сборная всех времён по версии журнала выглядит так: Лев Яшин – Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини – Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Марадона – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдо.
Сложно представить, какие бы результаты смогла показывать такая команда, учитывая явный перекос в сторону атаки.
Добавим, что Лев Яшин является единственным в истории вратарём, которому удалось завоевать награду «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Марадона, Роналдо, Пеле, Хави Эрнандес, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус, Кафу, Лев Яшин
Вместо тупого эгоистичного бревна слева должен быть Рональдиньо... Здесь должны быть только кудесники....
2 защитника в команде)))) При всем уважении к Кафу, но он тоже больше мастер подключений был, хотя и не ставлю ни в коем случае под сомнение его величие. Но как такая команда будет обирать мяч и защищаться?
Огненная сборная мира получилась, Пеле Диего в полузащите )))))....
в опорной зоне будут выгрызать :)