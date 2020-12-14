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Мальдини, Беккенбауэр, Кафу – лучшие защитники в истории по версии France Football

14 Декабря 2020, 19:16,

Depositphotos

Известный французский журнал France Football объявил имена лучших защитников в истории.

Лучшим левым защитником признан итальянец Паоло Мальдини, центральным – немецкий футболист Франц Беккенбауэр, а правым – бразилец Кафу.

Обладателей наград определяли 140 журналистов. Ранее награду лучшего голкипера получил Лев Яшин.

Мальдини всю карьеру провёл в «Милане», на данный момент он занимает должность технического директора клуба.

75-летний Беккенбауэр большую часть карьеры провёл в мюнхенской «Баварии».

Что касается Кафу, то он известен по своим выступлениям за «Рому» и «Милан», он завершил карьеру в 2008 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу
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