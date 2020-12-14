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Салихамиджич: «Лацио» - неудобный соперник, как и любая итальянская команда»

14 Декабря 2020, 18:56,

Global Look Press

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб встретится с «Лацио».

«Это соперник, которого мы изучили еще на групповом этапе, потому что они играли в группе с дортмундской «Боруссией». Вы должны понимать, что «Лацио» - неудобный соперник, как и любая итальянская команда. Мы, безусловно, хорошо подготовимся к этому двухматчевому противостоянию. Всегда приятно приезжать в Рим», - цитирует Салихамиджича Tuttomercatoweb.

Первый матч между «Лацио» и «Баварией» будет сыгран в Италии 23 февраля, а ответная встреча состоится 17 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Лацио, Хасан Салихамиджич
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