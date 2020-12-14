Маркиньос – о матче с «Барселоной»: «Теперь у нас есть Неймар»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет отличная игра, потому что нам предстоит встретиться с сильным противником. Мы должны хорошо подготовиться к матчам с «Барселоной», потому что на такой стадии не бывает слабых соперников.

Матч с «Барселоной» в 2017 году? Мы сильно изменились, стали более зрелыми, всё будет по-другому. Неймар тогда разнёс нас, но сейчас он в «ПСЖ», он хочет сыграть в этом матче и поможет нам победить», - цитирует Маркиньоса Mundo Deportivo.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 февраля в Испании.