Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маркиньос – о матче с «Барселоной»: «Теперь у нас есть Неймар»

14 Декабря 2020, 18:36,

Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет отличная игра, потому что нам предстоит встретиться с сильным противником. Мы должны хорошо подготовиться к матчам с «Барселоной», потому что на такой стадии не бывает слабых соперников.

Матч с «Барселоной» в 2017 году? Мы сильно изменились, стали более зрелыми, всё будет по-другому. Неймар тогда разнёс нас, но сейчас он в «ПСЖ», он хочет сыграть в этом матче и поможет нам победить», - цитирует Маркиньоса Mundo Deportivo.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 февраля в Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Маркиньос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола