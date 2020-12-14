Гвардиола: «Мёнхенгладбахская «Боруссия» играет в красивый футбол, я их уважаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о мёнхенгладбахской «Боруссии», с которой «горожане» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда я работал в Германии, то узнал, что «Боруссия» является большим клубом с богатой историей. Я их уважаю, они играют в красивый футбол. «Боруссия» вышла из сложной группы.

Мы должны быть в хорошей форме, чтобы пройти их.

Сейчас важно сконцентрироваться на выступлениях в английской Премьер-лиге. Многие команды играли в еврокубках, поэтому выглядели уставшими, но сейчас все будут находиться в равных условиях», - цитирует испанского специалиста BBC.