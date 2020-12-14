Лэмпард: «Атлетико» - самый сложный соперник из возможных на данном этапе»

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14 Декабря 2020, 17:37,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонцам предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».
«Многие считают, что «Атлетико» - самый сложный соперник из возможных на данном этапе, если посмотреть на их выступления в Ла Лиге.
Любой матч в Лиге чемпионов является сложным. Мы должны верить в себя. Вам нужно обыгрывать любые команды, чтобы выиграть Лигу чемпионов. «Атлетико» - лидер Ла Лиги. В прошлом году они прошли «Ливерпуль» - это, очевидно, отличная команда.
Сейчас нам нужно сконцентрироваться на игре с «Вулверхэмптоном», самым важным матчем всегда является следующий», - цитирует Лэмпарда BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Фрэнк Лэмпард