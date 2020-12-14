Президент «Аталанты» Перкасси – о матче с «Реалом»: «Это будет полезный опыт для нас»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси дал комментарий после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клубу из Бергамо предстоит сразиться с мадридским «Реалом».

«Реал» - фантастическая команда, имеющая богатую историю. Это будет полезный опыт для нас, мы очень рады, что нам предстоит провести ещё один матч с сильным соперником.

Мы гордимся, что нам вновь удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хотим произвести на всех впечатление, здорово показав себя в матче с таким соперником. Команда продолжает расти, надеюсь, что мы будем вознаграждены хорошими результатами», - цитирует президента «Аталанты» SportItalia.