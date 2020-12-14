Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Президент «Аталанты» Перкасси – о матче с «Реалом»: «Это будет полезный опыт для нас»

14 Декабря 2020, 17:25,

Global Look Press

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси дал комментарий после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клубу из Бергамо предстоит сразиться с мадридским «Реалом».

«Реал» - фантастическая команда, имеющая богатую историю. Это будет полезный опыт для нас, мы очень рады, что нам предстоит провести ещё один матч с сильным соперником.

Мы гордимся, что нам вновь удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хотим произвести на всех впечатление, здорово показав себя в матче с таким соперником. Команда продолжает расти, надеюсь, что мы будем вознаграждены хорошими результатами», - цитирует президента «Аталанты» SportItalia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Антонио Перкасси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола