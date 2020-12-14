Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман – о жеребьевке Лиги чемпионов: «У нас равные шансы с «ПСЖ»

14 Декабря 2020, 16:39,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу предстоит сразиться с «ПСЖ» за выход в следующую стадию.

«Мы понимали, что соперник в любом случае будет не простым. Но я считаю, что шансы на проход равны. Мы понимаем, что «ПСЖ» - это команда, которая хочет побеждать и продолжать бороться за победу в турнире, но этого хотим и мы», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в Испании, шестнадцатого февраля, а ответная встреча запланирована на девятое марта, она пройдёт во Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола