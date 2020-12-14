Куман – о жеребьевке Лиги чемпионов: «У нас равные шансы с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонскому клубу предстоит сразиться с «ПСЖ» за выход в следующую стадию.

«Мы понимали, что соперник в любом случае будет не простым. Но я считаю, что шансы на проход равны. Мы понимаем, что «ПСЖ» - это команда, которая хочет побеждать и продолжать бороться за победу в турнире, но этого хотим и мы», - цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в Испании, шестнадцатого февраля, а ответная встреча запланирована на девятое марта, она пройдёт во Франции.