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Луис Альберто – о матчах с «Баварией»: «Мы будем играть без страха»

14 Декабря 2020, 15:34,

Global Look Press

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Римскому клубу предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией».

«Сложный соперник, нам предстоит встретиться с действующими чемпионами. Мы будем играть с без страха и с высоко поднятой головой», - написал Альберто в «Твиттере».

28-летний испанский полузащитник сыграл тринадцать матчей за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Луиса Альберто с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент полузащитник восстанавливается от повреждения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Лацио, Луис Альберто
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