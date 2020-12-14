Луис Альберто – о матчах с «Баварией»: «Мы будем играть без страха»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Римскому клубу предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией».

«Сложный соперник, нам предстоит встретиться с действующими чемпионами. Мы будем играть с без страха и с высоко поднятой головой», - написал Альберто в «Твиттере».

28-летний испанский полузащитник сыграл тринадцать матчей за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Луиса Альберто с римским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. На данный момент полузащитник восстанавливается от повреждения.