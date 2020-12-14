Кто выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

В понедельник прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах в парах.

«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Манчестер Сити»

Едва ли стоит ждать в этой паре интриги. Английский клуб ставит перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов, а немецкий лишь впервые в истории пробился в плей-офф. При этом «Боруссия» не показывает какого-то умопомрачительного футбола, сумев в группе лишь обыграть «Шахтёр». Немцы будут упираться, наверное, даже забьют «Манчестер Сити». Тем не менее, английский клуб за счёт опыта и мастерства довольно спокойно добьётся успеха по сумме двух встреч.

«Лацио» - «Бавария»

Ещё одна пара, где исход предрешён. «Бавария» - один из главных претендентов на победу во всем турнире. «Лацио» явно не в той форме и не в том составе, чтобы суметь что-то противопоставить мюнхенскому гранду. Подопечные Флика, вероятно, ещё в первом матче в Риме сумеют добиться решающего преимущества, превратив ответную встречу в формальность. «Лацио» может рассчитывать лишь на чудо.

«Атлетико» - «Челси»

Довольно интересная пара с точки зрения прогноза, в которой сложно выбрать фаворита. «Челси» будет атаковать, а «Атлетико» - ждать шанса. Хотя есть вероятность, что и Фрэнк Лэмпард постарается закрыться и засушить игру. Пожалуй, чуть больше шансов за счёт опыта будет у Диего Симеоне и «матрасников». Однако это точно не та ситуация, когда на «Атлетико» можно «грузить квартиру». У испанцев многие зависит от реализации, которая далеко не всегда на высоте.

«Лейпциг» - «Ливерпуль»

В этой паре как раз заранее отдавать кому-то преимущество не стоит. «Ливерпуль» на бумаге выглядит фаворитом, но на поле все не кажется столь однозначным. У мерсисайдцев есть проблемы в обороне, а мощная атака «красных быков» с удовольствием готова этим воспользоваться. Правда, у «Лейпцига» тоже есть сложности в защите, а у «Ливерпуля» в наличии своё грозное напряжение. Вероятно, что в этих двух встречах мы увидим мощную перестрелку, где все может решиться в любую сторону.

«Порту» - «Ювентус»

На бумаге фаворит очевиден, но ему точно не будет просто. «Ювентус» пока не играет не так безупречно, как мог бы, и результаты команды слишком сильно зависят от состояния Криштиану Роналду. Если его нет, то у туринцев сразу возникают проблемы. «Порту» в свою очередь - очень крепкий и кусачий клуб, который может преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Туринцы имеют больше шансов на попадание в четвертьфинал, но варианты, как говорится, возможны.

«Барселона» - «ПСЖ»

По состоянию на декабрь интриги в этой паре не предвидится. Скорее стоит ждать жесткого реванша от парижан за былые годы. «Барселона» сейчас находится в столь плачевном состоянии, что сложно представить, что команда может противопоставить французскому клубу. Тем не менее, у Кумана есть пара месяцев подготовить команду, да и январское трансферное окно впереди. Однако пока «ПСЖ» выглядит явным фаворитом.

«Севилья» - «Боруссия» Дортмунд

Пожалуй, это самая равная пара. «Боруссия» в кризисе, что будет с командой с новым исполняющим обязанности главным тренером, пока непонятно. «Севилья» в общем тоже не блещет, но и ниже определенного уровня не опускаемся. По силе обе команды, кажется, равны пока, так что борьба ожидается упорная. Назвать фаворита едва ли кто-то рискнёт, слишком близки соперники друг друга.

«Аталанта» - «Реал»

В этой паре фаворитом выглядит «Реал», который, как птица феникс, снова восстаёт из пепла. Ещё недавно многие говорили об отставке Зинедина Зидана, но «сливочные» в решающих матчах вновь стали уверенно набирать очки. «Аталанта» же не может вернуться на свой прошлогодний уровень игры, поговаривают даже о конфликте футболистов и тренеров. Хочется верить, что бергамаски смогут прибавить, но опять же по состоянию на декабрь кажется, что «Реал» на опыте и на классе сумеет пройти «Аталанту».

Андрей Центров