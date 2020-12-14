Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
4

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»

14 Декабря 2020, 14:27,

Ольга Сушкова

В понедельник, 14-го декабря, в 14:00 по московскому времени состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Представляем Вашему вниманию её результаты.

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Манчестер Сити»

«Лацио» - «Бавария»

«Атлетико» Мадрид – «Челси»

«РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»

«Порту» - «Ювентус»

«Барселона» - «ПСЖ»

«Севилья» - «Боруссия» Дортмунд

«Аталанта» - «Реал».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля, а ответные матчи запланированы на 9-10 и 16-17 марта.

Отметим, что «Аталанта» Алексея Миранчука сразится с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов – мадридским «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд, Севилья, Лацио, Порту, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ARTUR
14 Декабря 2020, 15:41

странные заявления по поводу ЮВЕ , я так совсем не вижу уж очень простой его проход , чем вызван такой оптимизм ?? выигрыш у Барсы ?? так в том матче им было пофиг , юве играет очень посредственно , а Порту это бойцы

0
Zenituwka
14 Декабря 2020, 15:30

Какие то пары не очень интересные сложились если честно.

0
White_Shark
14 Декабря 2020, 15:20

Когда Барса заняла 2 место в группе, стало ясно, что в 1/8 она попадет на большой клуб. Будет жаркое противостояние.
Бавария, Сити, Юве вытащили проходной билет.
Остальные спарринги непредсказуемы. Надеюсь, будут интересные исходы.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
типафутбольныйаналитик
14 Декабря 2020, 15:01

Барселоне попался очень не простой соперник, игра будет сложной. Что можно еще сказать по жребию. Очевидно что в четверт финал выйдут Сити, Бавария, Ливерпуль, Ювентус и Реал. Интрига есть только в паре Барселона - ПСЖ, Боруссия - Севилья, Атлетико - Челси.

1
Matteo
14 Декабря 2020, 14:58

Как по мне, даже с учетом крупного поражения в прошлом сезоне, лучше уж опять сыграть с Баварией, чем с атлетами. Слишком неприятная команда во всех смыслах, прям чувствую очередные кривляния, цирк и балаган с участием этого представителя Ла Лиги.

0
ARTUR
14 Декабря 2020, 14:45

Барса - псж очень любопытный матч , Севилия совсем не понятно что будет , тренера у немцев сменили , матрасники и челси будет очень круто , Аталанта команда настроения с Реалом может получится красивый матч , проходных матчей нет , может лишь у сити новичок ЛЧ , остальное все может быть очень неплохо )))

0
fireland
14 Декабря 2020, 14:37
Я уже забыл, когда у Челси был удобный соперник в 1/8. Хоть с первого места, хоть с второго : ПСЖ, Барселона, АТМ и так по кругу.
0
gresnik
14 Декабря 2020, 14:33

хороший жребий))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола