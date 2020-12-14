Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»

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14 Декабря 2020, 14:27,
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В понедельник, 14-го декабря, в 14:00 по московскому времени состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Представляем Вашему вниманию её результаты.
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Манчестер Сити»
«Лацио» - «Бавария»
«Атлетико» Мадрид – «Челси»
«РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»
«Порту» - «Ювентус»
«Барселона» - «ПСЖ»
«Севилья» - «Боруссия» Дортмунд
«Аталанта» - «Реал».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля, а ответные матчи запланированы на 9-10 и 16-17 марта.
Отметим, что «Аталанта» Алексея Миранчука сразится с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов – мадридским «Реалом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд, Севилья, Лацио, Порту, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг
странные заявления по поводу ЮВЕ , я так совсем не вижу уж очень простой его проход , чем вызван такой оптимизм ?? выигрыш у Барсы ?? так в том матче им было пофиг , юве играет очень посредственно , а Порту это бойцы
Какие то пары не очень интересные сложились если честно.
Когда Барса заняла 2 место в группе, стало ясно, что в 1/8 она попадет на большой клуб. Будет жаркое противостояние.
Бавария, Сити, Юве вытащили проходной билет.
Остальные спарринги непредсказуемы. Надеюсь, будут интересные исходы.
Барселоне попался очень не простой соперник, игра будет сложной. Что можно еще сказать по жребию. Очевидно что в четверт финал выйдут Сити, Бавария, Ливерпуль, Ювентус и Реал. Интрига есть только в паре Барселона - ПСЖ, Боруссия - Севилья, Атлетико - Челси.
Как по мне, даже с учетом крупного поражения в прошлом сезоне, лучше уж опять сыграть с Баварией, чем с атлетами. Слишком неприятная команда во всех смыслах, прям чувствую очередные кривляния, цирк и балаган с участием этого представителя Ла Лиги.
Барса - псж очень любопытный матч , Севилия совсем не понятно что будет , тренера у немцев сменили , матрасники и челси будет очень круто , Аталанта команда настроения с Реалом может получится красивый матч , проходных матчей нет , может лишь у сити новичок ЛЧ , остальное все может быть очень неплохо )))
хороший жребий))