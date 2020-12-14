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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов (завершена)

14 Декабря 2020, 13:13,

Liverpool FC

14:26. Спасибо за внимание! 

14:25. Первые матчи 1/8 финала пройдут 16-17, а также 23-24 февраля. Ответные поединки запланированы на 9-10, а также 16-17 марта.

 

14:23. И последняя пара: "Аталанта" - "Реал". Команда Алексея Миранчука отправится в Мадрид. 

14:23. "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд. 

14:22. "Барселона" - "ПСЖ". Вот это будет жара, парижане жаждут реванша. 

14:20. "Порту" - "Ювентус". Чемпиону Италии будет непросто. 

14:19. "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль". Ждём голевых феерий от этих матчей? 

14:18. "Атлетико" - "Челси". Интересная пара получилась. 

14:17. "Лацио" - "Бавария". Едва ли в Риме рады такому жребию. 

14:16. Итак, первая пара: "Боруссия" Мёнхенгладбах - "Манчестер Сити".

 

14:13. Переходим непосредственно к процедуре жеребьёвки! 

14:12. Шапюиза отметил уровень Эрлинга Холанна из "Боруссии", а также назвал Баварию", выигравшую Лигу чемпионов в прошлом сезоне, главным фаворитом и этого турнира. 

14:10. Известный в прошлом швейцарский футболист Стефан Шапюиза будет помогать проводить жеребьёвку. В 1997 году он выигрывал Лигу чемпионов в составе дортмундской "Боруссии". 

14:08. Маркетти почтил память Жерара Улье - известный тренер ушёл из жизни...

14:07. Джорджо Маркетти, генсек УЕФА, появился на сцене. Без него не проходит ни одна жеребьёвка турниров УЕФА. 

14:04. Показывают нам видеоролик с представлением участников плей-офф. 

14:02. Начинается мероприятие в Ньоне! Ведущий Педру Пинту уже на сцене. 

13:48. Предлагаем оставить в комментариях прогноз на результат жеребьёвки. 

13:47. Теперь по поводу ограничений. В 1/8 финала не могут пересечься команды из одной страны и команды, выступавшие в одной группе. 

13:42. По ходу жеребьёвки сначала будут доставать шарик с названием команды из числа несеяных, затем - из числа сеяных. Последние проведут ответный матч на выезде. 

Сеяные Несеяные
Бавария Атлетико
Реал Боруссия М
Манчестер Сити Порту
Ливерпуль Аталанта
Челси Севилья
Боруссия Д Лацио
Ювентус Барселона
ПСЖ РБ Лейпциг

13:12. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам группового этапа пробились 16 команд. Команды, занявшие в своих группах первые места, оказались сеяными, вторые – несеяными.

13:10. Добрый день, уважаемые любители футбола! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам следить за жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов онлайн в нашей прямой трансляции в текстовом формате. Мероприятие в швейцарском Ньоне стартует в два часа дня по московскому времени. Добро пожаловать!
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд, Севилья, Лацио, Порту, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, РБ Лейпциг
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