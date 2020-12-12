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Ривалдо: «Барселона» может измениться, если победит сильного соперника в плей-офф ЛЧ»

12 Декабря 2020, 09:29,

Global Look Press

Экс-футболист сборной Бразилии и каталанской «Барселоны» Ривалдо рассказал, что поможет «сине-гранатовым» преодолеть затянувшийся кризис в игре.

«Пока «Барселона» не показывает тот уровень игры, которого будет достаточно для триумфа в Лиге чемпионов. Однако все может измениться, если каталонцам удастся победить сильного соперника в 1/8 финала. Это очень сильно повысит уверенность команды.

Важно, чтобы игроки проснулись как можно скорее. Иначе можно вообще остаться без места в топ-4 Примеры», - передает слова Ривалдо портал Goal.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ривалдо
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