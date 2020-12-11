Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

​Бьелса остался в тройке претендентов на приз лучшему тренеру года

11 Декабря 2020, 19:31,

Global Look Press

ФИФА объявила финальный список тренеров, которые могут получить приз лучшему тренеру 2020 года. В него попали Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Отметим, что включение Бьелсы в пятёрку претендентов вызвало неоднозначную реакцию, поскольку аргентинский тренер всего лишь выиграл Чемпионшип. Так, например, известный тренер Андре Виллаш-Боаш назвал эту ситуацию скандалом, не понимая, почему в пятёрке не оказалось наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля.

Награда лучшему тренеру года по версии ФИФА найдёт своего обладателя в четверг, семнадцатого декабря. Фаворитом считается Ханс-Дитер Флик, выигравшей с «Баварией» все возможные трофеи.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Бавария, Юрген Клопп, Лидс, Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
kalibr
11 Декабря 2020, 20:05

Тут без сомнений Флик!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола