​Бьелса остался в тройке претендентов на приз лучшему тренеру года

ФИФА объявила финальный список тренеров, которые могут получить приз лучшему тренеру 2020 года. В него попали Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Отметим, что включение Бьелсы в пятёрку претендентов вызвало неоднозначную реакцию, поскольку аргентинский тренер всего лишь выиграл Чемпионшип. Так, например, известный тренер Андре Виллаш-Боаш назвал эту ситуацию скандалом, не понимая, почему в пятёрке не оказалось наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля.

Награда лучшему тренеру года по версии ФИФА найдёт своего обладателя в четверг, семнадцатого декабря. Фаворитом считается Ханс-Дитер Флик, выигравшей с «Баварией» все возможные трофеи.