​Роналду, Месси и Левандовски – в тройке претендентов на приз игроку года от ФИФА

ФИФА объявила финальную тройку претендентов на приз лучшему футболисту 2020 года. В неё вошли трое нападающих: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).

Обладатель почётного приза будет назван в ближайший четверг, семнадцатого декабря. Церемония пройдёт в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

Главным фаворитом на получение награды является Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» в прошлом сезоне провёл во всех соревнованиях сорок семь матчей, в которых записал на свой счёт пятьдесят пять голов.