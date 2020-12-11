​Роналду, Месси и Левандовски – в тройке претендентов на приз игроку года от ФИФА

|
11 Декабря 2020, 19:19,
|
|
ФИФА объявила финальную тройку претендентов на приз лучшему футболисту 2020 года. В неё вошли трое нападающих: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).
Обладатель почётного приза будет назван в ближайший четверг, семнадцатого декабря. Церемония пройдёт в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.
Главным фаворитом на получение награды является Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» в прошлом сезоне провёл во всех соревнованиях сорок семь матчей, в которых записал на свой счёт пятьдесят пять голов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Бавария, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски
ай..
1 - левандовский
2 - кришти
3 - зюба
а причем туц меци - непонятна.. )))