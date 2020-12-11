Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

11 Декабря 2020, 17:31,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. В домашнем матче против «Истанбула Башакшехир» бразильский форвард оформил хет-трик, а команда отпраздновала победу со счётом 5:1.

Победа над турецким клубом позволила «ПСЖ» не просто выйти в плей-офф, а пробиться туда с первого места в группе. Таким образом, парижане в 1/8 финала сыграют с одной из команд, занявшей второе место в группе, причём ответный поединок проведут на своём поле.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола