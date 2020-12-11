​Неймар признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. В домашнем матче против «Истанбула Башакшехир» бразильский форвард оформил хет-трик, а команда отпраздновала победу со счётом 5:1.

Победа над турецким клубом позволила «ПСЖ» не просто выйти в плей-офф, а пробиться туда с первого места в группе. Таким образом, парижане в 1/8 финала сыграют с одной из команд, занявшей второе место в группе, причём ответный поединок проведут на своём поле.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Баварии».