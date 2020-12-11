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​«Шахтёр» подшутил над Лукаку после вылета «Интера» из еврокубков

11 Декабря 2020, 16:56,

Global Look Press

В среду в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Интер» и «Шахтёр» сыграли вничью со счётом 0:0. В концовке игры Ромелу Лукаку непроизвольно отбил мяч, который летел в створ ворот украинской команды после удара Алексиса Санчеса.

Донецкая команда опубликовала кадр того эпизода с подписью: «Ромелу Лукаку делает сэйв на 89-й минуте матча «Интер» - «Шахтёр». Придумайте этому название».

Напомним, «Шахтёр» благодаря ничьей в Италии занял третье место в группе и продолжит евросезон в Лиге Европы. «Интер» же остался на последнем месте в квартете и, как следствие, вылетел из еврокубков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Ромелу Лукаку
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