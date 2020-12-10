Дюков выделил две причины неудач российских команд в еврокубках

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о причинах неудач российских клубов на европейской арене.

- Говоря о причинах, можно выделить две основные. Первая — пандемия коронавируса. Вторая проблема — не новая. К сожалению, тот футбол, в который мы играем в России, устарел, - заявил Дюков журналистам.

Напомним, что из шести участников еврокубков от Премьер-лиги, только «Краснодар» добивался побед в своих матчах. Московское «Динамо» и «Ростов» вылетели после первых матчей квалификации Лиги Европы, а «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА потеряли шансы на евровесну, не сумев обыграть ни одного соперника. «Краснодар» гарантировал место в плей-офф Лиги Европы.