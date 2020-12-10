Классен: «Если бы я забил, «Аякс» мог выйти в плей-офф ЛЧ»

Хавбек амстердамского «Аякса» Дэви Классен высказался о поражении от «Аталанты» в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 1:0.

«Нам противостоял очень организованный соперник, против которого очень тяжело создавать моменты. Тем не менее я имел несколько шансов забить, был один 100-процентный момент. Если бы я его реализовал, мы бы могли пройти дальше», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Аякс» занял третье место в группе D и выступит весной в Лиге Европы. «Аталанта», за которую играет россиянин Алексей Миранчук, вышла в плей-офф Лиги чемпионов.