Ханданович: «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов»

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. В заключительном туре «нерадзурри» не смогли обыграть донецкий «Шахтёр» (0:0) и финишировали на последнем месте в своей группе.

«Была равная группа. «Интер» мог выступить успешнее, но у нас нет времени оправдываться. Нужно сосредоточиться на чемпионате Италии и Кубке.

Наверное, мы еще не готовы к Лиге чемпионов. Количество набранных баллов говорит само за себя. Наша команда не заслужила выхода в плей-офф турнира», - приводит слова вратаря издание Football-Italia.

В плей-офф Лиги чемпионов из этой группы вышли «Реал» и «Боруссия».