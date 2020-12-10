Сабитов: «Если бы нам три года назад сказали, что будет такая печаль в еврокубках, никто бы не поверил»

Бывший защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «железнодорожников» от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов (0:2) и в целом выступление российских клубов на групповом этапе еврокубков.

- Против «Баварии» шансов было очень мало, плюс надо ещё учитывать, что у «Локомотива» сейчас не до конца полный состав. Надеяться можно было только на удачу. Во втором тайме мюнхенцы создали много голевых моментов у ворот Гилерме, который сыграл просто блестяще, но всё равно не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Локомотив» хорошо подготовился к матчу, снова пытался сыграть организованно и дисциплинированно. Такое могло пройти против команды своего уровня или чуть сильнее, но против топового соперника, который очень силён практически в каждом компоненте, этого всё-таки мало.

Не хватало ли травмированного Зе Луиша? Он не игрок обороны, который должен сесть в автобус и провести там все 90 минут. У «Локомотива» были хорошие выходы в контратаки, где Эдер действовал невпопад, но вряд ли Зе Луиш в такой игре принёс бы сильно больше пользы.

«Локомотив» выступил в этой Лиге чемпионов лучше, чем в прошлой, хоть и набрал такое же количество очков. Есть определённый прогресс: тогда команда проиграла пять матчей, а сейчас – три. Понятно, что если бы даже удалось разок обыграть «Баварию» или «Атлетико», мюнхенцы и мадридцы всё равно бы заняли первые два места. Но надо было цепляться за хороший результат с «Зальцбургом» и занимать третью строчку в группе.

У «железнодорожников» явные проблемы со скамейкой. Команда должна быть хорошо укомплектована конкурентоспособными игроками, чтобы не возникало провалов. Сейчас же, если за «Локомотив» не может сыграть группа основных футболистов, он трещит по швам.

Мы можем обижаться, но режим нашего чемпионата, в котором наши клубы тренируются и играют, не до конца современен. Если бы какая-то одна российская команда не вышла в еврокубковую весну, можно было бы говорить, что её плохо подготовил тренер. Но если проваливаются сразу несколько команд, и так второй год подряд, значит, проблема есть общая.

По большому счёту, все наши клубы должны проходить как минимум в плей-офф Лиги Европы. Если бы ещё три года назад нам сказали, что скоро «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА одновременно не пройдут в весеннюю часть еврокубков, что будет такая печаль на международной арене, в это никто бы не поверил. «Краснодар» – молодцы, что пробились в 1/16 финала Лиги Европы после неудачного начала группового этапа и напоследок сыграли вничью в гостях с фаворитом «Челси». Но ЦСКА разочаровал, не оказавшись в плей-офф Лиги Европы, и «Зенит» однозначно должен был бороться с дортмундской «Боруссией» и «Лацио» за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для питерцев должно считаться неудачей не только четвёртое, но и третье место в группе. Таково моё мнение, хотя, может, оно завышенное. С теми финансовыми затратами, которые есть в нашем футболе, отдача от клубов слишком маленькая.