Главный тренер «Шахтёра»: «Интер» имел два момента за весь матч»

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру пообщался с представителями СМИ после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Наша тактика сработала, у нас получилось перекрыть кислород Лукаку и Мартинесу. Все сработало отлично. Соперник имел два момента за весь матч. Игроки «Интера» пытались подобраться к нашим воротам, но в обороне мы все контролировали. Защитники не позволили «нерадзурри» действовать так, как они хотели», - цитирует португальца пресс-служба УЕФА.

По итогам шести туров «Шахтёр» финишировал на третьем месте и вышел в Лигу Европы. «Интер» занял последнюю строчку и завершил выступление в еврокубках.