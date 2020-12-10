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​Рабинер: «Результат «Шахтёра» - самый жестокий приговор и позор «Зениту»

10 Декабря 2020, 01:52,

Global Look Press

Известный журналист Игорь Рабинер высказался по поводу результата «Шахтёра» на групповой стадии Лиги чемпионов. Украинская команда провалила два матча против гладбахской «Боруссии» (0:6, 0:4), но при этом дважды обыграла «Реал» (3:2, 2:0) и дважды сыграла вничью с «Интером» (0:0, 0:0), благодаря чему отправилась в Лигу Европы с третьего места.

«Игра и результат «Шахтёра» в этой Лиге чемпионов – самый жестокий приговор и позор «Зениту», - написал Рабинер в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, в идеальном мире «Шахтёр» и «Зенит» должны находиться в одной весовой категории, но в реальности это совсем не так.

Напомним, «Зенит» в своей группе занял последнее место, набрав одно очко в матчах против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Шахтёр Донецк, Игорь Рабинер
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