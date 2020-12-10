Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Зенит» и «Интер» - единственные клубы из трёх первых корзин Лиги чемпионов, которые не вышли в евровесну

10 Декабря 2020, 01:23,

Instagram

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Шестнадцать счастливчиков получили билеты в 1/8 финала турнира, а ещё восемь команд продолжат сезон в Лиге Европы. Среди них не оказалось чемпиона России последних лет в лице «Зенита».

Если взять команды, которые при жеребьёвке группового этапа занимали места в первой корзине, то только «Зенит» не пробился в плей-офф.

Более того, «Зенит» стал одной из двух команд из трёх первых корзин при той же жеребьёвке, занявшей последнее место в группе и завершившей евросезон. Второй такой командой стал «Интер», который был посеян в третью корзину.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола