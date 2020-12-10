​«Зенит» и «Интер» - единственные клубы из трёх первых корзин Лиги чемпионов, которые не вышли в евровесну

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Шестнадцать счастливчиков получили билеты в 1/8 финала турнира, а ещё восемь команд продолжат сезон в Лиге Европы. Среди них не оказалось чемпиона России последних лет в лице «Зенита».

Если взять команды, которые при жеребьёвке группового этапа занимали места в первой корзине, то только «Зенит» не пробился в плей-офф.

Более того, «Зенит» стал одной из двух команд из трёх первых корзин при той же жеребьёвке, занявшей последнее место в группе и завершившей евросезон. Второй такой командой стал «Интер», который был посеян в третью корзину.