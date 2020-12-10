​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов завершён, и стали известны имена всех участников 1/8 финала турнира.

Первые места в своих группах заняли: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус» и «ПСЖ».

Со вторых мест в плей-офф шагнули: «Атлетико», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона» и «РБ Лейпциг».

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря. На этой стадии не могут пересечься команды из одной страны, а также команды, выступавшие в одной группе. Команды, которые заняли в группах вторые места, первый матч проведут дома.