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​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

10 Декабря 2020, 01:08,

Liverpool FC

Групповой этап Лиги чемпионов завершён, и стали известны имена всех участников 1/8 финала турнира.

Первые места в своих группах заняли: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус» и «ПСЖ».

Со вторых мест в плей-офф шагнули: «Атлетико», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона» и «РБ Лейпциг».

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря. На этой стадии не могут пересечься команды из одной страны, а также команды, выступавшие в одной группе. Команды, которые заняли в группах вторые места, первый матч проведут дома.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (5)
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0
Juventissimo
10 Декабря 2020, 01:18

Лейпциг, мы идем к вам...

0
vidal
10 Декабря 2020, 01:23

Севилья

0
ARTUR
10 Декабря 2020, 01:16

жаль что нет Аякс очень достойно играли , пацанчикам не хватило снова опыта

0
ARTUR
10 Декабря 2020, 01:14

Без сенсаций , ну если не считать вылет Интера

0
vidal
10 Декабря 2020, 01:24

учитывая, что там главный евролузер-это совсем не сенсация)))

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