​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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10 Декабря 2020, 01:08,
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Групповой этап Лиги чемпионов завершён, и стали известны имена всех участников 1/8 финала турнира.
Первые места в своих группах заняли: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус» и «ПСЖ».
Со вторых мест в плей-офф шагнули: «Атлетико», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона» и «РБ Лейпциг».
Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря. На этой стадии не могут пересечься команды из одной страны, а также команды, выступавшие в одной группе. Команды, которые заняли в группах вторые места, первый матч проведут дома.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Лейпциг, мы идем к вам...
Севилья
жаль что нет Аякс очень достойно играли , пацанчикам не хватило снова опыта
Без сенсаций , ну если не считать вылет Интера
учитывая, что там главный евролузер-это совсем не сенсация)))