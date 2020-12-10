Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков

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10 Декабря 2020, 00:58,
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В одном из решающих матчей группы В соперничали миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр».
Перед последним туром «Шахтёр» имел неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы сделать это гарантированно и без оглядки на ситуацию в параллельном матче мадридского «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии», «горнякам» нужно было обыграть на выезде «Интер». Своя ничья в Милане устраивала бы дончан в случае непобеды «Реала» над «Боруссией». Ну а поражение на «Сан-Сиро» отправляло бы «шахтёров» в 1/16 финала Лиги Европы, если бы «Реал» проиграл немецкому клубу, иначе дончане занимали бы четвёртое место.
Первый тайм прошёл в том ключе, какой и ожидался. Игравший дома «Интер», которому для выхода в весеннюю часть еврокубков однозначно требовалась победа, атаковал больше соперника и бил по воротам в три раза чаще. Но не складывалось впечатление, что гости защищаются из последних сил, поэтому ничейный счёт к перерыву можно считать вариантом закономерного результата. Добротных ударов было несколько – Лаутаро Мартинес пробил в перекладину и выше ворот, Шкриньяр – недалеко от штанги, а преградой выстрелу Додо стал Ханданович.
В начале второго тайма не остался без работы Трубин. Если в первый раз Лукаку пробил не очень для него сложно, то во втором случае было опаснее, и пришлось вратарю гостей в прыжке переводить мяч за перекладину. Но «Шахтёру» и самому надо было атаковать, а точнее – именно забить, если он хотел пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Дело в том, что «Реал» обыгрывал «Боруссию» со счётом 2:0, и при таком раскладе «горнякам» требовалась своя победа – а если ничья, то они уступали бы третье место мёнхенгладбахцам из-за личных встреч.
После 60-й минуты гости действительно обосновались в позиционной атаке, но им надо было ещё вскрыть оборону «нерадзурри», а с этим возникали проблемы. Шансы впереди давались «оранжево-чёрным», игравшим в серой форме, с трудом. «Интер» отошёл в оборону, хотя непобеда выбрасывала его из еврокубков, и казалось, что самый вероятный итог встречи – 0:0.
В концовке «нерадзурри» стали побольше ходить вперёд, и «Шахтёр» дважды оказался на грани вылета из еврокубков: когда Алексис Санчес пробил головой лишь немного выше перекладины и когда он же в подобной ситуации попал в Лукаку, находившегося ещё и в офсайде. А ещё и Трубин потащил выстрел Эриксена ногой под перекладину.
В добавленное время гости выдержали давление хозяев. Герою Трубину оказали медицинскую помощь, и он смог доиграть матч до конца. Ходивший вперёд на стандарты Ханданович не вытащил хозяев за шкирку в плей-офф еврокубков. К сожалению для «Шахтёра», он не выходит в плей-офф Лиги чемпионов, но «Интер» весной не сыграет даже в Лиге Европы, куда теперь следуют «горняки». Для группы смерти команда Луиша Каштру показала неплохой результат.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Лига Чемпионов
также стоит отметить переоцененное бревно-Лукаку, который теряется в важных матчах
Конте как был главным евроЛузером всех времен, так им и остался. Вообще чудо, что с Юве из группы он пару раз вышел. Так он еще и тактический импотент со своими 3-5-2.
Ужас, вот это результат для Интера. Команда пробила дно. Шахтеру и его болельщикам - поздравления, респект и уважуха!
Было бы забавно глянуть на парней Боруссии которые смотрели матч по телефону, если бы шахтер загнал мяч пока ханданович убежал в чужую штрафную). Конте с его составом наверное сильнейшим среди всех итальянских клубов не дожал шахтер получивший 10ку от Боруссии. То молодежку барсы не осилили то это, посмотрим как он теперь отмажется.
Интер опять обделался.
Неудивительно, когда ставка на Лукаку!
Лукаку в решающих матчах показывает свой уровень. Забить себе в матче с севильей, отбить мяч Алексиса который практически точно мог бы стать голом в этом матче.
не скажу что сенсация вылет Интера , самая сложная группа оказалась и это благодаря Шахтеру , который дал бой всем командам кроме двух жутких провалов с немцами , желаю им удачи в ЛЕ , сейчас буду смотреть матч в записи .
Шахта!!! Я думал поседею