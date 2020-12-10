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Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков

10 Декабря 2020, 00:58,

LiveSport.Ru

В одном из решающих матчей группы В соперничали миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр».

Протокол игры  
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   85' (Д'Амброзио Данило (   85') Хакими Ашраф   39'   85' (Эриксен Кристиан (   85') Барелла Николо Брозович Марсело   62' Гальярдини Роберто   29'   76' (Санчес Алексис (   76') Янг Эшли   69' (Перишич Иван (   69') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   85' (Дармиан Маттео (   85')
Запасные: Сенси Стефано Филип Станкович Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Трубин Анатолий Додо Домилсон Бондарь Валерий Эдуардо Витор   29'   36' (Хочолава Давид (   36') Матвиенко Николай Коваленко Виктор Степаненко Тарас Майкон Барберан Тете   64' (Патрик Алан (   64') Марлос Ромеро   64' (Манор Соломон (   64') Тайсон Фреда   86' (Дентиньо (   86')
Запасные: Вьюнник Богдан Шевченко Алексей Судаков Георгий Сиприано Маркос Робсон Антонио Маркос Пятов Андрей Болбат Сергей
09 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Перед последним туром «Шахтёр» имел неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы сделать это гарантированно и без оглядки на ситуацию в параллельном матче мадридского «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии», «горнякам» нужно было обыграть на выезде «Интер». Своя ничья в Милане устраивала бы дончан в случае непобеды «Реала» над «Боруссией». Ну а поражение на «Сан-Сиро» отправляло бы «шахтёров» в 1/16 финала Лиги Европы, если бы «Реал» проиграл немецкому клубу, иначе дончане занимали бы четвёртое место.

Первый тайм прошёл в том ключе, какой и ожидался. Игравший дома «Интер», которому для выхода в весеннюю часть еврокубков однозначно требовалась победа, атаковал больше соперника и бил по воротам в три раза чаще. Но не складывалось впечатление, что гости защищаются из последних сил, поэтому ничейный счёт к перерыву можно считать вариантом закономерного результата. Добротных ударов было несколько – Лаутаро Мартинес пробил в перекладину и выше ворот, Шкриньяр – недалеко от штанги, а преградой выстрелу Додо стал Ханданович.

В начале второго тайма не остался без работы Трубин. Если в первый раз Лукаку пробил не очень для него сложно, то во втором случае было опаснее, и пришлось вратарю гостей в прыжке переводить мяч за перекладину. Но «Шахтёру» и самому надо было атаковать, а точнее – именно забить, если он хотел пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Дело в том, что «Реал» обыгрывал «Боруссию» со счётом 2:0, и при таком раскладе «горнякам» требовалась своя победа – а если ничья, то они уступали бы третье место мёнхенгладбахцам из-за личных встреч.

После 60-й минуты гости действительно обосновались в позиционной атаке, но им надо было ещё вскрыть оборону «нерадзурри», а с этим возникали проблемы. Шансы впереди давались «оранжево-чёрным», игравшим в серой форме, с трудом. «Интер» отошёл в оборону, хотя непобеда выбрасывала его из еврокубков, и казалось, что самый вероятный итог встречи – 0:0.

В концовке «нерадзурри» стали побольше ходить вперёд, и «Шахтёр» дважды оказался на грани вылета из еврокубков: когда Алексис Санчес пробил головой лишь немного выше перекладины и когда он же в подобной ситуации попал в Лукаку, находившегося ещё и в офсайде. А ещё и Трубин потащил выстрел Эриксена ногой под перекладину.

В добавленное время гости выдержали давление хозяев. Герою Трубину оказали медицинскую помощь, и он смог доиграть матч до конца. Ходивший вперёд на стандарты Ханданович не вытащил хозяев за шкирку в плей-офф еврокубков. К сожалению для «Шахтёра», он не выходит в плей-офф Лиги чемпионов, но «Интер» весной не сыграет даже в Лиге Европы, куда теперь следуют «горняки». Для группы смерти команда Луиша Каштру показала неплохой результат.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Лига Чемпионов
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Комментарии (8)
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1
vidal
10 Декабря 2020, 01:20

также стоит отметить переоцененное бревно-Лукаку, который теряется в важных матчах

1
vidal
10 Декабря 2020, 01:19

Конте как был главным евроЛузером всех времен, так им и остался. Вообще чудо, что с Юве из группы он пару раз вышел. Так он еще и тактический импотент со своими 3-5-2.

0
CELTIC FROST
10 Декабря 2020, 01:16

Ужас, вот это результат для Интера. Команда пробила дно. Шахтеру и его болельщикам - поздравления, респект и уважуха!

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0
beorn_n
10 Декабря 2020, 01:10

Было бы забавно глянуть на парней Боруссии которые смотрели матч по телефону, если бы шахтер загнал мяч пока ханданович убежал в чужую штрафную). Конте с его составом наверное сильнейшим среди всех итальянских клубов не дожал шахтер получивший 10ку от Боруссии. То молодежку барсы не осилили то это, посмотрим как он теперь отмажется.

0
Spirit
10 Декабря 2020, 01:06

Интер опять обделался.
Неудивительно, когда ставка на Лукаку!

0
beorn_n
10 Декабря 2020, 01:14

Лукаку в решающих матчах показывает свой уровень. Забить себе в матче с севильей, отбить мяч Алексиса который практически точно мог бы стать голом в этом матче.

2
ARTUR
10 Декабря 2020, 01:05

не скажу что сенсация вылет Интера , самая сложная группа оказалась и это благодаря Шахтеру , который дал бой всем командам кроме двух жутких провалов с немцами , желаю им удачи в ЛЕ , сейчас буду смотреть матч в записи .

2
Mixas
10 Декабря 2020, 01:02

Шахта!!! Я думал поседею

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