Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков

В одном из решающих матчей группы В соперничали миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр».

Перед последним туром «Шахтёр» имел неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы сделать это гарантированно и без оглядки на ситуацию в параллельном матче мадридского «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии», «горнякам» нужно было обыграть на выезде «Интер». Своя ничья в Милане устраивала бы дончан в случае непобеды «Реала» над «Боруссией». Ну а поражение на «Сан-Сиро» отправляло бы «шахтёров» в 1/16 финала Лиги Европы, если бы «Реал» проиграл немецкому клубу, иначе дончане занимали бы четвёртое место.

Первый тайм прошёл в том ключе, какой и ожидался. Игравший дома «Интер», которому для выхода в весеннюю часть еврокубков однозначно требовалась победа, атаковал больше соперника и бил по воротам в три раза чаще. Но не складывалось впечатление, что гости защищаются из последних сил, поэтому ничейный счёт к перерыву можно считать вариантом закономерного результата. Добротных ударов было несколько – Лаутаро Мартинес пробил в перекладину и выше ворот, Шкриньяр – недалеко от штанги, а преградой выстрелу Додо стал Ханданович.

В начале второго тайма не остался без работы Трубин. Если в первый раз Лукаку пробил не очень для него сложно, то во втором случае было опаснее, и пришлось вратарю гостей в прыжке переводить мяч за перекладину. Но «Шахтёру» и самому надо было атаковать, а точнее – именно забить, если он хотел пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Дело в том, что «Реал» обыгрывал «Боруссию» со счётом 2:0, и при таком раскладе «горнякам» требовалась своя победа – а если ничья, то они уступали бы третье место мёнхенгладбахцам из-за личных встреч.

После 60-й минуты гости действительно обосновались в позиционной атаке, но им надо было ещё вскрыть оборону «нерадзурри», а с этим возникали проблемы. Шансы впереди давались «оранжево-чёрным», игравшим в серой форме, с трудом. «Интер» отошёл в оборону, хотя непобеда выбрасывала его из еврокубков, и казалось, что самый вероятный итог встречи – 0:0.

В концовке «нерадзурри» стали побольше ходить вперёд, и «Шахтёр» дважды оказался на грани вылета из еврокубков: когда Алексис Санчес пробил головой лишь немного выше перекладины и когда он же в подобной ситуации попал в Лукаку, находившегося ещё и в офсайде. А ещё и Трубин потащил выстрел Эриксена ногой под перекладину.

В добавленное время гости выдержали давление хозяев. Герою Трубину оказали медицинскую помощь, и он смог доиграть матч до конца. Ходивший вперёд на стандарты Ханданович не вытащил хозяев за шкирку в плей-офф еврокубков. К сожалению для «Шахтёра», он не выходит в плей-офф Лиги чемпионов, но «Интер» весной не сыграет даже в Лиге Европы, куда теперь следуют «горняки». Для группы смерти команда Луиша Каштру показала неплохой результат.

Кирилл Иванцов