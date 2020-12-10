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Классический «Атлетико» Симеоне: «Зальцбург» классно атаковал, но пропустил два укола и проиграл

10 Декабря 2020, 00:50,

ФК "Ростов"

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Зальцбург» и «Атлетико» решали, кто же достоин плей-офф главного клубного турнира Европы.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М
    39' Эрмосо Марио (0:1)
    86' Карраско Янник (0:2)
Станкович Цицан Кристенсен Расмус Рамальо Андре   71' Вебер Максимилиан   90' (Шушич Лука (   90') Ульмер Андреас Юнузович Златко Мвепу Энок   90' (Онгене Жером (   90') Бериша Мергим Собослаи Доминик   90' (Окугава Масая (   90') Дака Пэтсон   73' (Окафор Ноа (   73') Койта Секу   79' (Адейеми Карим (   79')
Запасные: Карлос Мигел Коронел Фаркаш Патрик Фалльци Альберт Вальке Александр
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   61' Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   45' Льоренте Маркос   90' (Лоди Ренан (   90') Коке Хорхе Ньигес Сауль   64' (Эррера Эктор (   64') Карраско Янник   89' (Лемар Тома (   89') Суарес Луис   65' (Корреа Анхель (   65') Фелиш Жоау   89' (Торрейра Лукас (   89')
Запасные: Грбич Иво Врсалько Шиме Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Мойя Антонио Витоло Виктор
09 декабря. Стадион "Ред Булл Арена".

 

При жеребьёвке мало кто мог подумать, что интрига в группе А продержится до последнего тура. По аналогии с «Барселоной» и «Ювентусом» ожидалось доминирование «Баварии» и «Атлетико», однако «Зальцбург» и «Локомотив» оказали куда большее сопротивление, чем «Динамо» Киев и «Ференцварош». Мюнхенцы прошли свой путь без особых проблем, а вот «матрасники» подошли к последнему туру всего с одной победой.

В конце октября «Атлетико» всё-таки переломил «Зальцбург», проигрывая 1:2 на старте второго тайма. И теперь выезд в Австрию команда Диего Симеоне может спокойно свести к ничейному результату в любимом засушливом стиле. Более того, такой вариант теоретически помогает «Локомотиву». Нужно побеждать резерв «Баварии» в Мюнхене и «запрыгивать» в Лигу Европы. «Зальцбург» же играл на три результата: австрийцам светили плей-офф двух европейских турниров или бесславный вылет.

Embed from Getty Images

Австрийцы понимали ситуацию и начали матч очень мощно. Первая же атака завершилась рывком Мергима Бериши, форвард получил сферу по левому краю штрафной площади и технично пробил в дальний угол. Только штанга спасла Яна Облака. Самое интересное, что давление «быков» продолжилось. Мадридцы играли на ничью, довольно сильно рискуя. Прострел Мвепу Савич перевёл на Собослаи, а венгр аккуратно крутил под штангу из центра штрафной площади. На этот раз спас Ян Облак.

Ответ «Атлетико» случился лишь на исходе получаса. Маркос Льоренте взял игру на себя, с левого края пришёл в центр и закрутил под правую стойку, немного промахнувшись. «Зальцбург» колол куда опаснее. Мвепу разогнался в контратаку три в два, но почему-то решил всё сам. Сместился к центру и пробил выше ворот, хотя Дака и Собослаи поддерживали. За такую расточительность «матрасники» наказали, сработал стандарт: Марио Эрмосо легонько подправил кросс Карраско, отправив мяч в угол – 0:1.

Embed from Getty Images

На старте второго тайма со штрафного же мог отыграться «Зальцбург», но Кристенсен ударом с разворота в створ не попал. Затем ещё лучше шанс получил Собослаи: с Беришей он разыграл шикарную стенку на линии штрафной площади, вышел на рандеву с голкипером и просто не попал в створ ударом с десяти метров. Затем Мвепу попал в штангу дальним ударом. Огромное количество шансов загублено, прекрасных шансов. «Атлетико» такие вещи не прощает.

Добил хозяев Карраско, в касание завершивший мягкий наброс Корреа - 0:2. Очень много и очень классно атаковал «Зальцбург», но так и не забил. «Атлетико» отсиделся в обороне, реализовал робкий стандарт и победил. Классический Симеоне. Но игра забудется, а результат останется. «Матрасники» шагнули в плей-офф Лиги чемпионов, австрийцам досталась Лига Европы.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Атлетико Мадрид, Зальцбург
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