Классический «Атлетико» Симеоне: «Зальцбург» классно атаковал, но пропустил два укола и проиграл

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Зальцбург» и «Атлетико» решали, кто же достоин плей-офф главного клубного турнира Европы.

При жеребьёвке мало кто мог подумать, что интрига в группе А продержится до последнего тура. По аналогии с «Барселоной» и «Ювентусом» ожидалось доминирование «Баварии» и «Атлетико», однако «Зальцбург» и «Локомотив» оказали куда большее сопротивление, чем «Динамо» Киев и «Ференцварош». Мюнхенцы прошли свой путь без особых проблем, а вот «матрасники» подошли к последнему туру всего с одной победой.

В конце октября «Атлетико» всё-таки переломил «Зальцбург», проигрывая 1:2 на старте второго тайма. И теперь выезд в Австрию команда Диего Симеоне может спокойно свести к ничейному результату в любимом засушливом стиле. Более того, такой вариант теоретически помогает «Локомотиву». Нужно побеждать резерв «Баварии» в Мюнхене и «запрыгивать» в Лигу Европы. «Зальцбург» же играл на три результата: австрийцам светили плей-офф двух европейских турниров или бесславный вылет.

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Австрийцы понимали ситуацию и начали матч очень мощно. Первая же атака завершилась рывком Мергима Бериши, форвард получил сферу по левому краю штрафной площади и технично пробил в дальний угол. Только штанга спасла Яна Облака. Самое интересное, что давление «быков» продолжилось. Мадридцы играли на ничью, довольно сильно рискуя. Прострел Мвепу Савич перевёл на Собослаи, а венгр аккуратно крутил под штангу из центра штрафной площади. На этот раз спас Ян Облак.

Ответ «Атлетико» случился лишь на исходе получаса. Маркос Льоренте взял игру на себя, с левого края пришёл в центр и закрутил под правую стойку, немного промахнувшись. «Зальцбург» колол куда опаснее. Мвепу разогнался в контратаку три в два, но почему-то решил всё сам. Сместился к центру и пробил выше ворот, хотя Дака и Собослаи поддерживали. За такую расточительность «матрасники» наказали, сработал стандарт: Марио Эрмосо легонько подправил кросс Карраско, отправив мяч в угол – 0:1.

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На старте второго тайма со штрафного же мог отыграться «Зальцбург», но Кристенсен ударом с разворота в створ не попал. Затем ещё лучше шанс получил Собослаи: с Беришей он разыграл шикарную стенку на линии штрафной площади, вышел на рандеву с голкипером и просто не попал в створ ударом с десяти метров. Затем Мвепу попал в штангу дальним ударом. Огромное количество шансов загублено, прекрасных шансов. «Атлетико» такие вещи не прощает.

Добил хозяев Карраско, в касание завершивший мягкий наброс Корреа - 0:2. Очень много и очень классно атаковал «Зальцбург», но так и не забил. «Атлетико» отсиделся в обороне, реализовал робкий стандарт и победил. Классический Симеоне. Но игра забудется, а результат останется. «Матрасники» шагнули в плей-офф Лиги чемпионов, австрийцам досталась Лига Европы.