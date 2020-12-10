​Клопп: «Не уверен, что снова назову ВАР хорошей идеей»

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10 Декабря 2020, 00:47,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп относится к той категории людей из мира футбола, которые недовольны работой системы ВАР.
«Раньше я был одним из тех, кто говорил, что ВАР – хорошая идея. Я действительно не уверен, что повторю это сейчас», - приводит слова немецкого специалиста журналист Дэвид Линч в Twitter.
«Ливерпуль» в среду сыграл вничью в гостях у «Митьюлланда» со счётом 1:1. Команда Юргена Клоппа все равно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Жеребьёвка 1/8 финала престижнейшего клубного турнира Старого света пройдёт в ближайший понедельник, четырнадцатого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп