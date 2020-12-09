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За «Ливерпуль» сыграл футболист, который был болбоем на матче с «Барселоной»

09 Декабря 2020, 23:32,

Global Look Press

В заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов против «Митьюлланда» «Ливерпуль» уже не имел турнирной мотивации. Юрген Клопп позволил себе в перерыве выпустить на поле Билли Куметио. Он стал самым молодым футболистом в истории мерсисайдцев в Лиге чемпионов – 14 ноября Билли отметил свой 18-й день рождения.

В то же время Гари Линекер сообщил в Twitter о том, что в прошлом году Билли Куметио подавал мячи на матче «Ливерпуля» против «Барселоны». Тогда мерсисайдцы выиграли 4:0 и прошли каталонцев после гостевого поражения 0:3.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Митьюлландом» со счётом 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Билли Куметио
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