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«Митьюлланд» и «Ливерпуль» завершили групповой раунд яркой ничьей

09 Декабря 2020, 22:54,

Global Look Press

Во встрече шестого тура группы D Лиги чемпионов «Митьюлланд» и «Ливерпуль», лишенных турнирной мотивации, соперники создали массу интересных моментов, но сыграли «низ». Уже на первой минуте контратака англичан завершилась выходом один на один Мохамеда Салаха - 1:0. Гости были интереснее и вполне могли забивать еще и еще, а вот к концовке тайма датчане выровняли игру и сами начали обострять. Сразу после перерыва  за  «Ливерпуль» сыграла перекладина, а на 62-й минуте Александр Шольц забил с пенальти. Эрик Святченко просто чудом не переиграл голкипера мощным ударом головой, а вскоре «Митьюлланд» не реализовал приличный численный перевес в контратаке. Также ВАР отменил по голу в каждую сторону. Итог - 1:1, при этом датчане в концовке претендовали на большее.

Протокол игры  
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
    1' Салах Мохамед (0:1)
(1:1) Шольц Александр 62'    
Хансен Йеспер Коолс Дион   31' Святченко Эрик Шольц Александр Паулиньо VI Каюсте Йенс Ониика Фрэнк   9'   64' (Андерсон Микаэль (   64'   81') Феррейра Эвандер   90' (Пфайффер Лука (   90') Дрейер Андерс   76' (Систо Пионе (   76') Каба Сори   90' (Мадсен Николас (   90') Мабиль Авер   64' (Исаксен Густав (   64')
Запасные: Хег Даниэль Дюр Николас Вибе Лассе Андерссон Йоэль Бирксё Вальдемар Оттесен Оливер Сери Яфет
Келлехер Каомхин   61' Александер-Арнольд Трент Уильямс Рис III Фабиньо Энрике   46' (Куметио Билли (   46') Цимикас Костас   61' (Робертсон Эндрю (   61') Кейта Наби   62' (Хендерсон Джордан (   62') Жота Диогу   87' (Мане Садио (   87') Кларксон Лейтон Салах Мохамед Минамино Такуми Ориги Дивок   71' (Фирмино Роберто (   71')
Запасные: Уильямс Неко Джонс Кёртис Кейн Джек Ярош Витезслав Адриан Сан-Мигель Вейналдум Джорджиньо Матип Жоэль
09 декабря. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Митьюлланд
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