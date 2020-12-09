«Митьюлланд» и «Ливерпуль» завершили групповой раунд яркой ничьей

Во встрече шестого тура группы D Лиги чемпионов «Митьюлланд» и «Ливерпуль», лишенных турнирной мотивации, соперники создали массу интересных моментов, но сыграли «низ». Уже на первой минуте контратака англичан завершилась выходом один на один Мохамеда Салаха - 1:0. Гости были интереснее и вполне могли забивать еще и еще, а вот к концовке тайма датчане выровняли игру и сами начали обострять. Сразу после перерыва за «Ливерпуль» сыграла перекладина, а на 62-й минуте Александр Шольц забил с пенальти. Эрик Святченко просто чудом не переиграл голкипера мощным ударом головой, а вскоре «Митьюлланд» не реализовал приличный численный перевес в контратаке. Также ВАР отменил по голу в каждую сторону. Итог - 1:1, при этом датчане в концовке претендовали на большее.