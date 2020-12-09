«Аякс» не смог обыграть «Аталанту» и пропустил в концовке, оставшись без Лиги чемпионов

В группе D Лиги чемпионов за вторую путёвку в плей-офф турнира боролись «Аякс» и «Аталанта». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. Из самого опасного можно выделить удар Мартена де Рона от линии штрафной рядом с крестовиной и выход один на один у Дэви Классена, удар которого ногой отбил голкипер гостей. В концовке амстердамцам нужно было прибавлять, но они остались в меньшинстве и быстро пропустили мяч. Луис Муриэль умчался в отрыв, разобрался с вратарем и отправил мяч в сетку. Победа 1:0 обеспечила «Аталанте» второе место.

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