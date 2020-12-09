«Аякс» не смог обыграть «Аталанту» и пропустил в концовке, оставшись без Лиги чемпионов

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09 Декабря 2020, 22:51,
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В группе D Лиги чемпионов за вторую путёвку в плей-офф турнира боролись «Аякс» и «Аталанта». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. Из самого опасного можно выделить удар Мартена де Рона от линии штрафной рядом с крестовиной и выход один на один у Дэви Классена, удар которого ногой отбил голкипер гостей. В концовке амстердамцам нужно было прибавлять, но они остались в меньшинстве и быстро пропустили мяч. Луис Муриэль умчался в отрыв, разобрался с вратарем и отправил мяч в сетку. Победа 1:0 обеспечила «Аталанте» второе место.
Россиянин Алексей Миранчук, переболевший коронавирусом, в Голландию не летал.
Протокол игры
|85' Муриэль Луис (0:1)
Онана Андре • Мазрауи Нуссер • Шуурс Перр • Мартинес Лисандро 90' ( Тимбер Юррьен ( 90') • Тальяфико Николас 53' 64' ( Хунтелаар Клаас-Ян ( 64') • Классен Дэви • Лабьяд Закария 64' ( Эккеленкамп Юрген ( 64') • Гравенберх Райан 22' • 79'Антони • Броббей Брайан 46' ( Промес Куинси ( 46') • Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен • Котарски Доминик • Альварес Эдсон • Ренсх Девайн • Клейбер Шон
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • 60'Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • 82'Госенс Робин 79' ( Паломино Хосе ( 79') • Пессина Маттео • Гомес Алехандро • Сапата Дуван 79' ( Муриэль Луис ( 79')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Панада Симоне • Иличич Йосип • Малиновский Руслан • Пиччини Кристиано • Депаоли Фабио • Ламмерс Сэм • Мохика Хоан • Росси Франческо
09 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, Аталанта
Жаль Аякс ... ну еще одна суперская команда в ЛЕ