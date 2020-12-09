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«Аякс» не смог обыграть «Аталанту» и пропустил в концовке, оставшись без Лиги чемпионов

09 Декабря 2020, 22:51,

Global Look Press

В группе D Лиги чемпионов за вторую путёвку в плей-офф турнира боролись «Аякс» и «Аталанта». Игра получилась закрытой с небольшим количеством моментов. Из самого опасного можно выделить удар Мартена де Рона от линии штрафной рядом с крестовиной и выход один на один у Дэви Классена, удар которого ногой отбил голкипер гостей. В концовке амстердамцам нужно было прибавлять, но они остались в меньшинстве и быстро пропустили мяч. Луис Муриэль умчался в отрыв, разобрался с вратарем и отправил мяч в сетку. Победа 1:0 обеспечила «Аталанте» второе место.

Россиянин Алексей Миранчук, переболевший коронавирусом, в Голландию не летал.

Протокол игры  
Аякс 0:1 Аталанта
    85' Муриэль Луис (0:1)
Онана Андре Мазрауи Нуссер Шуурс Перр Мартинес Лисандро   90' (Тимбер Юррьен (   90') Тальяфико Николас   53'   64' (Хунтелаар Клаас-Ян (   64') Классен Дэви Лабьяд Закария   64' (Эккеленкамп Юрген (   64') Гравенберх Райан   22'   79' Антони Броббей Брайан   46' (Промес Куинси (   46') Тадич Душан
Запасные: Стекеленбург Мартен Котарски Доминик Альварес Эдсон Ренсх Девайн Клейбер Шон
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Джимсити Берат Хатебур Ханс   60' Де Рон Мартен Фройлер Ремо   82' Госенс Робин   79' (Паломино Хосе (   79') Пессина Маттео Гомес Алехандро Сапата Дуван   79' (Муриэль Луис (   79')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Панада Симоне Иличич Йосип Малиновский Руслан Пиччини Кристиано Депаоли Фабио Ламмерс Сэм Мохика Хоан Росси Франческо
09 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Аталанта
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
09 Декабря 2020, 22:57

Жаль Аякс ... ну еще одна суперская команда в ЛЕ

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