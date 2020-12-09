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​Неймару покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

09 Декабря 2020, 22:32,

Global Look Press

В игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбула Башакшехир» Неймар оформил хет-трик и достиг отметки в 20 голов в рамках турнира за «ПСЖ». Как сообщают гуру статистики из Opta, Неймар стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить по двадцать голов за два клуба.

В своё время Неймар забил 21 гол в Лиге чемпионов, будучи футболистом «Барселоны». В «ПСЖ» бразилец перешёл три с половиной года назад за рекордные 222 миллиона евро.

Крупная победа над «Истанбулом Башакшехир» позволяет «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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