Заработок российских клубов в Лиге чемпионов: «Зенит» получит больше всех

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09 Декабря 2020, 21:14,
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Константин Алексеев, ссылаясь на данные журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Гирина, опубликовал в своём Telegram-канале информацию о том, сколько денег заработают российские клубы за участие в Лиге чемпионов.
«Зенит» за участие на групповом этапе (15,25 млн евро), результаты и бонус за рейтинг заработал больше всех – 35 миллионов евро. «Краснодар» получит 27,5 миллиона евро. Заработок «Локомотива» на текущую минуту составляет 26,8 миллиона евро, однако московский клуб ещё имеет возможность взять призовые за гостевую игру с «Баварией» (2,7 млн евро за победу, 0,9 млн евро за ничью).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Краснодар
«Зенит» — уже есть 34,986 миллиона евро. (без матча с Борусией)
«Локомотив» — уже есть 26,814 миллиона евро. ( без матча с Баварией) Если «Локо» все же прорвется в Лигу Европы, то могут добавиться выплаты за спортивные результаты и из маркетингового пула уже там.
«Краснодар» — уже есть 26,606 миллиона евро. ( без матча с Челси) И это только за Лигу чемпионов. Итоговые выплаты за еврокубковый сезон могут и вырасти — все зависит от выступления весной в Лиге Европы.