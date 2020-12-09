Заработок российских клубов в Лиге чемпионов: «Зенит» получит больше всех

Константин Алексеев, ссылаясь на данные журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Гирина, опубликовал в своём Telegram-канале информацию о том, сколько денег заработают российские клубы за участие в Лиге чемпионов.

«Зенит» за участие на групповом этапе (15,25 млн евро), результаты и бонус за рейтинг заработал больше всех – 35 миллионов евро. «Краснодар» получит 27,5 миллиона евро. Заработок «Локомотива» на текущую минуту составляет 26,8 миллиона евро, однако московский клуб ещё имеет возможность взять призовые за гостевую игру с «Баварией» (2,7 млн евро за победу, 0,9 млн евро за ничью).