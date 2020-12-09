Жезуш: «Все, что говорится о черном является расизмом, а о белом – нет. Поднимать тему расизма стало модно»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об инциденте, произошедшем в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».

«Я не знаю, что там произошло, кто и что там говорил, но сейчас поднимать проблему расизма стало модно.

Я имею право думать по-своему, я могу иметь конкретное мнение по тому эпизоду только в том случае, если буду знать, что там было сказано.

В наше время всё, что говорится о черном человеке, всегда является расизмом, а то же самое о белом человеке – нет. Эту волну подхватывает весь мир. Возможно, со стороны судьи и были расистские высказывания, но я просто не знаю, что именно он сказал тренеру», - цитирует Жезуша Goal.