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Жезуш: «Все, что говорится о черном является расизмом, а о белом – нет. Поднимать тему расизма стало модно»

09 Декабря 2020, 19:25,

ФК "Локомoтив"

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об инциденте, произошедшем в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир».

«Я не знаю, что там произошло, кто и что там говорил, но сейчас поднимать проблему расизма стало модно.

Я имею право думать по-своему, я могу иметь конкретное мнение по тому эпизоду только в том случае, если буду знать, что там было сказано.

В наше время всё, что говорится о черном человеке, всегда является расизмом, а то же самое о белом человеке – нет. Эту волну подхватывает весь мир. Возможно, со стороны судьи и были расистские высказывания, но я просто не знаю, что именно он сказал тренеру», - цитирует Жезуша Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жорже Жезуш
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Комментарии (3)
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0
ингерман
09 Декабря 2020, 20:15

ай.. про целованные ботинки - лапша для зрителей ящика.. это предъява была снята несколько лец назад.. там образовалась типа секты макароно-летающего монстра и каждый желающий туда вступить должен был пройти эту прикольную процедуру.. такой стеб.. но например дундуку снизу можно любую лапшу в проход заткнуц как истину.. )))
да.. по сабжу.. этого вьюера у нас бы за чорного щитали - поточняк.. )))

0
ARTUR
09 Декабря 2020, 20:01

молодец !!!

1
Bolela
09 Декабря 2020, 19:42

Абсолютно верно заметил: почему белого можно называть белым, а черного нельзя???!!! Что за хрень в мире происходит, кто это остановит? Хватит уже падать на коленки в знак уважения черных. Белые, одумайтесь, что творите? Сами в рабов превращаетесь! Им в Штатах уже ботинки целуют... (((((

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