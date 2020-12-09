Евсеев: «Хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев надеется, что «Локомотиву» удастся добиться хорошего результата в матче с мюнхенской «Баварией».

«Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат. Сделать то, что сделал «Краснодар», - написал Евсеев в «Инстаграме».

Матч между «Баварией» и «Локомотивом» состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

Отметим, что «железнодорожники» ещё сохраняют шансы на выход из группы, для этого им сегодня нужно в гостях побеждать «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» потеряет очки в матче с «Атлетико».