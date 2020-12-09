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Евсеев: «Хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы»

09 Декабря 2020, 19:19,

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Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев надеется, что «Локомотиву» удастся добиться хорошего результата в матче с мюнхенской «Баварией».

«Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат. Сделать то, что сделал «Краснодар», - написал Евсеев в «Инстаграме».

Матч между «Баварией» и «Локомотивом» состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

Отметим, что «железнодорожники» ещё сохраняют шансы на выход из группы, для этого им сегодня нужно в гостях побеждать «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» потеряет очки в матче с «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Вадим Евсеев
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Комментарии (2)
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0
ингерман
09 Декабря 2020, 20:19

ай эва его раздуло.. да и ряха поди уже в буфет не влазит.. )))

0
Deda
09 Декабря 2020, 19:54

Вадим, надо худеть!(((

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